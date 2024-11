Costacurta: «Il Milan non può perdere contro la Juve, Leao può aiutare il calcio italiano in questo modo…»

Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sulla sfida del club rossonero contro la Juve in Serie A. I dettagli

Billy Costacurta ha parlato di Milan-Juve a margine di un torneo di padel a Como.

MILAN-JUVE – «Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che sono davanti. La Juve sotto questo aspetto è più tranquilla, sta migliorando nel progetto di Thiago Motta, è una squadra vivace, giovane, divertente. Il Milan deve puntare a non perdere».

LEAO – «Se c’è un Leao in più? Certamente e questo è una bella notizia per il Milan. Nelle ultime prestazioni è stato più costante e decisivo; questo aiuterà il Milan nella rincorsa, ma non solo, perché aiuta anche e il calcio italiano. Un Leao ritrovato fa bene a tutti».

SQUADRE SORPRESA – «Le squadre che mi hanno sorpreso di più sono Lazio e Fiorentina. Quando Baroni fu presentato le perplessità erano tante e anche se aveva dimostrato già di essere un buon allenatore era difficile prevedere che andasse così bene sia in Italia che in Europa. Palladino si era già fatto notare con il Monza, ha fatto vedere di essere un allenatore interessante, è emerso tra i giovani allenatori: ha un grande futuro davanti a sé, così come i viola».