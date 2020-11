Coutinho verso il recupero: potrebbe essere convocato già per la sfida di sabato in campionato contro l’Atletico Madrid

Sorridono Koeman e il Barcellona. Buone notizie arrivano infatti dal recupero di Philippe Coutinho, che quest’oggi ha svolto parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo agli ordini del tecnico olandese.

Il fantasista brasiliano è fermo da alcune settimane per una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra e aveva saltato tra le altre anche il match d’andata di Champions League contro la Juventus. Coutinho corre verso il recupero e potrebbe essere convocato già sabato per il big match di Liga con l’Atletico Madrid. L’ex Liverpool e Bayern Monaco, a meno di nuove ricadute o problemi fisici, sarà a disposizione di Koeman anche per il ritorno di Champions con la Juve del prossimo 8 dicembre al ‘Camp Nou’.