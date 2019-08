Coutinho: «Qui mi viene data molta fiducia. Spero di vincere tanti titoli»

Coutinho si presenta in conferenza stampa: ecco le parole del brasiliano, colpo di mercato del Bayern Monaco

Philippe Coutinho si presenta. Ecco le parole del fantasista brasiliano in conferenza stampa, riportate dal profilo Twitter del Bayern Monaco: «Sto bene! Sono molto felice di essere qui. L’intero club ha mostrato grande interesse per me e ha fatto un grande sforzo».

«L’allenatore deciderà dove giocherò, ma la mia posizione preferita, tuttavia, è il “dieci”.

La fiducia che mi viene data qui è molto importante per me. Voglio vincere molti titoli».