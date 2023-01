Cremonese, ipotesi Nicolussi Caviglia

La Cremonese pensa ad Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Sudtirol

Su La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudusa fa il punto sul mercato della Cremonese, che doverà essere corposo perché ai grigiorossi serve almeno un ritocco in ogni reparto:

«Attenzione alle candidature di Alex Ferrari (è ormai fatta con la Sampdoria) per la difesa; invece in mezzo piacciono Nicolussi Caviglia e Zurkovski, ma soprattutto per il viola c’è tanta concorrenza. In avanti proseguono i contatti con la Roma per Shomurodov e in alternativa si segue Bonazzoli, se non andasse in porto lo scambio della Salernitana con Djuric».