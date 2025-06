Cremonese, nuovi contatti per Nicola: la situazione per il nuovo allenatore

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Cremonese, con i contatti in corso per Davide Nicola. Tutti i dettagli in merito

La Cremonese continua a lavorare per definire il nuovo allenatore in vista del ritorno in Serie A, e il nome in cima alla lista resta quello di Davide Nicola. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti stanno proseguendo con costanza e nelle scorse ore ci sono stati anche incontri positivi. Il club grigiorosso è alla ricerca di un tecnico esperto, capace di garantire solidità e continuità, e Nicola rappresenta il profilo ideale dopo le esperienze convincenti a Empoli e Cagliari.

La palla ora passa all’allenatore, che valuterà il progetto e prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore. La Cremonese attende con fiducia, pronta a costruire un nuovo ciclo in massima serie a partire dalla guida tecnica.