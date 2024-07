Criscitiello CONTRO Gravina: «Non capisce NULLA di calcio. Federazione ai livelli delle POSTE ITALIANE»

Su Sportitalia.com, Michele Criscitiello si lancia all’attacco del numero uno della FIGC Gabriele Gravina dopo il flop azzurro a Euro 2024 analizzando sia il percorso di Spalletti che tutto il sistema calcio della Serie A.

IL COMMENTO – «Alla base c’è il solito errore di Gravina che di calcio e di politica calcistica non capisce nulla. Se prendi Spalletti 10 mesi fa e sai come gioca ma nel giro della Nazionale hai tutti difensori che giocano 12 mesi all’anno a 3, questo significa sbagliare ogni tipo di valutazione in partenza. Spalletti è peggiorato dopo lo scudetto a Napoli. Probabilmente il peggior Presidente Federale della storia. Tra flop sportivi e scandali personali ha fatto un disastro. Non pensa mai alle dimissioni perché è consapevole che poi gli resta solo la pensione in Abruzzo. Nessuno fa qualcosa per fermarlo e la colpa è anche di Malagò e della Meloni che non forzano sulla Figc una presa di posizione evidente. Una Federazione scambiata per le Poste italiane con le assunzioni di figli di papà e amici degli amici. Una Lega di A che ha preso le distanze da questa Federazione, gli scandali delle iscrizioni ai campionati minori, le penalizzazioni alla Juventus, un progetto senza senso con le squadre B, nessuna riforma sui campionati, valorizzazione dei giovani in serie C solo per annate e non per merito, obbligo di Under in D solo per annate e non per merito».