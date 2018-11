Cristiano Ronaldo ha mostrato gli addominali in occasione di Juve-Manchester United. Il portoghese ha spiegato i motivi della sua esultanza

Cristiano Ronaldo ha mostrato massimo rispetto nei confronti del Manchester United ma dopo lo splendido gol realizzato ieri, con la maglia della Juventus, il suo primo in Europa da quando veste in bianconero, si è lasciato andare in un’esultanza diversa dal solito. Il giocatore non ha esultato con il classico gesto che si conclude con il siiiiiuuuu ma ha mostrato gli addominali. Il perché lo spiega lo stesso CR7 a Chiringuito Tv: «La mia fidanzata mi dice che sono figo quando esulto così, quindi lo faccio. Potrebbero sembrare esultanze studiate a tavolino, ma vi assicuro che sono del tutto spontanee».

Ronaldo ha parlato delle sue esultanze, non solo della dedica alla bellissima fidanzata Georgina Rodriguez (da oggi la famiglia Ronaldo si è allargata, aggiungendo anche un gatto da oltre 2 mila euro): «Quella in cui faccio il saltino e atterro a gambe larghe la feci la prima volta contro il Chelsea, quando vincemmo negli Stati Uniti». Chiosa anche sul suo look: «La gente mi chiede perché non cambio mai look ma portano bene, perché dovrei cambiare?». Affettuoso e anche scaramantico. Semplicemente Cristiano.

Leggi anche: Nuovo membro in casa Ronaldo: Georgina si regala il gatto da 2mila euro – FOTO