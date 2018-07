L’affare Cristiano Ronaldo non è ancora chiuso ma la Juve resta ottimista. E’ braccio di ferro tra CR7 e Florentino Perez

Ma quando arriva Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il tormentone dell’estate, il colpo del secolo, non è ancora chiuso. I bianconeri, forti del sì pronunciato da CR7 al presidente Agnelli, hanno già preparato gli addobbi e preparato la chiesa per il matrimonio ma manca ancora la data delle nozze. Per il sì davanti al popolo bianconero bisogna attendere l’ok definitivo di Florentino Perez. E’ braccio di ferro tra il presidente e CR7: il presidente è irritato e vuole che sia Cristiano a prendersi le responsabilità dell’addio davanti alla gente madridista.

Inoltre il presidente ha deciso di non lasciar andare Cristiano Ronaldo a 100 milioni di euro ma vuole qualcosa in più. Per la Juve non sarebbe un problema. I bianconeri sarebbero disposti a spingersi attorno ai 130-140 milioni di euro. Jorge Mendes continua a lavorare per chiudere il colpo e martedì potrebbe esserci un nuovo summit tra il procuratore e il presidente per sancire l’addio di CR7 al Real Madrid e il trasferimento alla Juventus. I bianconeri sono pronti. I contratti sono pronti. Non resta che trovare l’accordo con il Real e apporre le firme.