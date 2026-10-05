Cristiano Ronaldo-Portogallo, Jorge Jesus apre al ritorno: «C’è stato un malinteso, sono pronto a convocarlo»

Il CT lusitano ha parlato dopo la vittoria contro la Norvegia e la qualificazione ai quarti di Nations League: il ritorno di CR7 resta possibile

L’avventura di Cristiano Ronaldo con il Portogallo potrebbe non essere ancora finita. Dopo giorni complicati e diverse voci sul futuro del capitano lusitano, il commissario tecnico Jorge Jesus ha aperto alla possibilità di un suo ritorno in Nazionale.

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Il CT ha parlato dopo la vittoria contro la Norvegia, successo che ha permesso al Portogallo di centrare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League con quattro vittorie in altrettante partite. Un percorso netto, costruito anche senza Ronaldo, ma che potrebbe comunque ritrovare presto il suo storico leader.

Jorge Jesus ha provato a stemperare le tensioni delle ultime settimane, lasciando intendere che la situazione sia ancora recuperabile: «Per me è tutto aperto, Cristiano deve decidere cosa vuole fare della sua vita. C’è stato un malinteso, ma per me è facile risolvere questa situazione».

Il futuro di Ronaldo resta quindi nelle mani del giocatore. Il CT ha ribadito di non avere preclusioni nei confronti dell’attaccante dell’Al Nassr, spiegando che non ci sono fratture definitive all’interno del gruppo portoghese.

In conferenza stampa, Jorge Jesus ha aggiunto: «Non ci sono cattivi sentimenti verso Cristiano, è facile risolvere secondo me. Non sono io quello che decide, sarà lui a farlo».

Poi l’apertura più chiara in vista dei prossimi impegni: «Cristiano Ronaldo sarà convocato per la prossima pausa internazionale, se vorrà tornare».

E ancora: «È una sua decisione. Sono pronto a convocarlo se giocherà con l’Al Nassr».

Il Portogallo guarda dunque ai quarti di Nations League con una certezza: la porta per Cristiano Ronaldo resta aperta.