Cristiano Ronaldo: «Non sarò allenatore, magari proprietario. Bellingham e Yamal possono raggiungere il mio livello ma...»

Cristiano Ronaldo è stato premiato ai Globe Soccer Awards come migliore calciatore del Medio Oriente. Ecco le sue dichiarazioni

La leggenda del calcio mondiale Cristiano Ronaldo è stato premiato ai Globe Soccer Awards pochi minuti fa come miglior giocatore del Medio Oriente. Il portoghese, ex Real Madrid e Juventus, ha parlato così del suo futuro e della nuova generazione di giocatori:

FUTURO – «Non sarò un allenatore, presidente non so, forse proprietario. Un club in particolare in mente? Nessuno di preciso, ma ho già qualcosa in testa».

NUOVI GIOCATORI – «Tutti i club devono occuparsi di più dei calciatori giovani e analizzare meglio il talento. Bellingham e Yamal possono raggiungere il mio livello ma devono fare tanti sacrifici e avere anche fortuna, ma i club devono preoccuparsi di più e non sfruttarli, senza fargli giocare 70 partite nel corso dell’anno».

PROSSIMI OBIETTIVI – «Essere il miglior marcatore di tutti i tempi mi dà ulteriore volgia di continuare a giocare, lavorando, a facendo gol che è la cosa che so fare meglio forse. Voglio ringraziare tutti: la mia famiglia, i miei figli che sono qui e mia moglie. Non ho finito, continuerò ancora. Voglio vincere più titoli, essere ancora campione, fare altri gol e cercare di portare trofei nella bacheca della mia squadra. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre».

SU VINICIUS – «Lui avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro, la decisione secondo me è ingiusta. Amo i Globe Soccer Awards, anche per questo: sono onesti. Vinicius Junior meritava di essere il vincitore».