Cristiano Ronaldo, strana chiamata telefonica a Ancelotti

Il neo tecnico del Napoli è stato raggiunto telefonicamente dal giocatore del Real Madrid in procinto di passare alla Juventus. Il motivo della chiamata? Il campionato italiano.

Sempre più vicino l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tante le notizie che arrivano da Madrid sul possibile approdo in bianconero del giocatore portoghese, uscito da pochi giorni dal Mondiale giocato in Russia dove ha trascinato la sua nazionale fino agli ottavi di finale. Giocatore che vuole il trasferimento in Italia e proprio per questo motivo nelle ultime ore l’asso portoghese ha sentito Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli ed ex allenatore di Ronaldo al Real Madrid dalla stagione 2013 a quella 2015, con il quale ha vinto la decima Champions League del club spagnolo nella stagione 2013/14 vincendo la finale contro gli acerrimi rivali dell’Atletico Madrid.

Telefonata che, però, non riguarda il tecnico o la sua nuova squadra, il Napoli, ma il motivo del contatto telefonico tra i due è puramente informativo.

Il giocatore portoghese, in procinto di passare alla Juventus, ha chiesto, infatti, al suo ex tecnico, notizie sul campionato italiano, visto che l’ormai ex giocatore del Real Madrid nei prossimi giorni potrebbe approdare in Serie A vestendo la maglia bianconera. Una richiesta di informazioni che spinge sempre più il giocatore del Real Madrid verso un approdo nel massimo campionato italiano.