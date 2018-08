Il nuovo record di Ronaldo: 46 giorni sempre in prima pagina

46 giorni di Cristiano Ronaldo… sempre in copertina. Dall’arrivo alla Juve all’esordio torinese di oggi, il portoghese è sempre stato sui giornali (uno in particolare)

Cristiano Ronaldo – questo è noto – è l’uomo dei record. Record calcistici, tutto vero (in questi giorni il suo sponsor tecnico, la Nike, ci ha addirittura creato un manifesto enorme affisso in giro per Torino), ma pure record – diciamo così – non propriamente calcistici. Ad esempio: il neo-attaccante della Juventus – che oggi farà il suo esordio casalingo allo Stadium contro la Lazio – è mediaticamente l’uomo più citato del momento. Di lui si parla praticamente ovunque: in tv, sui siti, in radio e, ovviamente, pure sui giornali. Non c’è insomma quotidiano che – da quando CR7 è sbarcato in Italia – non gli abbia dedicato almeno una parola, una riga o un trafiletto piccolo piccolo. Di Cristiano Ronaldo hanno parlato tutti, soprattutto i giornali sportivi e… beh sì, qualcuno più di altri.

Sarebbe il caso di Tuttosport, giornale torinese per questioni geografiche notoriamente molto vicino al mondo bianconero. Ebbene, il quotidiano sportivo della Mole avrebbe stabilito di fatto un nuovo record – ancora da certificare, ma probabilmente è questione soltanto di formalità – non si sa quanto mondiale, ma di sicuro nazionale: da quando Cristiano Ronaldo è arrivato ufficialmente alla Juventus, ormai 46 giorni fa (era il 10 luglio 2018), gli è stata sempre dedicata una prima pagina. O meglio: gli è stata dedicata in ben 45 occasioni, per essere proprio precisi. Significa che Ronaldo è apparso sulla copertina di Tuttosport, quasi sempre con un taglio alto (cioè in bella mostra), praticamente ogni giorno da quando è atterrato in Italia per la prima volta. Sì, oddio… quasi sempre. Il 16 agosto Ronaldo – per esempio – sulla copertina di Tuttosport non c’era: quel giorno il giornale non è uscito.