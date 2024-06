Croazia-Albania: il compleanno con gol di KRAMARIC e lo strano caso capitato a GJASULA. Era dal 1976 che non succedeva QUESTA COSA

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra Croazia ed Albania, terminata con il punteggio finale di 2-2

Il 2-2 tra Croazia e Albania non elimina nessuna delle due squadre, ma neanche le mette in una posizione semplicissima. Il Corriere dello Sport sintetizza la gara attraverso alcune considerazioni statistiche.

1) Compiendo ieri 33 anni, Andrej Kramaric è stato il terzo giocatore a segnare nel giorno del suo compleanno in un Europeo, dopo Jean-Francois Domergue nel 1984 e Wesley Sneijder nel 2008.

2) La Croazia ha subito quattro gol nel primo tempo in questi Europei, già il proprio peggior risultato in una singola edizione nella competizione.

3) L’Albania ha già segnato tre gol in questi Europei, migliorando quanto fatto nel 2016 (una rete).

4) Il 67% di possesso palla della Croazia è il proprio più alto mai registrato in una singola partita di un grande torneo internazionale (Mondiali più Europei).

Klaus Gjasula dell’Albania è solo il secondo giocatore a segnare gol e autogol in una partita degli Europei, dopo Anton Ondrus nel 1976.