Curva Milan, clamoroso a Monza: lascia lo stadio dopo pochi minuti, ecco il motivo

Curva Milan, protesta dei tifosi rossoneri contro il Monza: lasciano lo stadio dopo pochi minuti dal calcio d’inizio, ecco il motivo

Ha del clamoroso quanto successo durante il match attualmente in corsa tra Monza e Milan. Circa al 10 minuto di gioco gran parte della curva rossonera ha deciso di abbandonare lo stadio.

🏟️ #MonzaMilan – Una parte della Curva Sud lascia dopo pochi minuti il settore ospiti dell'U-Power Stadium, in protesta contro il mancato ingresso allo stadio di una cinquantina di tifosi rossoneri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/u81EQjaus9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 2, 2024

La natura di questo gesto, come riportato da Peppe Di Stefano di Sky, non è legato a proteste. La vera motivazione è che è stato fatto per solidarietà verso alcuni tifosi che non sono riusciti ad entrare.