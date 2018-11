Le battaglie di Cutrone: lanciare il Milan e allontanare Ibra

Patrick Cutrone scenderà in campo stasera a Udine per aiutare il Milan ma anche se stesso: con Ibra avrebbe meno spazio

Al Milan serve un altro attaccante? Il nuovo modulo con due punte può regalare tanto spazio a Patrick Cutrone. Il centravanti milanista sta diventando sempre più determinante in questo Milan e il cambio di modulo si è reso necessario proprio per dare spazio al giovane attaccante. Il nuovo modulo però potrebbe ritorcersi contro la giovane stella rossonera perché potrebbe indurre il Milan ad acquistare un nuovo attaccante e il maggiore indiziato sembra essere Zlatan Ibrahimovic.

Il centravanti svedese vuole tornare in Europa e vorrebbe chiudere la carriera in rossonero ma il suo eventuale arrivo pone degli interrogativi: Zlatan accetterà un ruolo da comprimario? L’eventuale arrivo dello svedese toglierà spazio all’italiano? Patrick scenderà in campo questa sera per combattere due battaglie: vincere per spingere il Milan al quarto posto e magari segnare per allontanare il ‘fantasma’ di Zlatan Ibrahimovic. Cutrone è giovanissimo ma è in rampa di lancio. Il centravanti ha trovato una maglia da titolare e vuole continuare a giocare dall’inizio nel suo Milan. Zlatan incombe ma il giovane centravanti rossonero segna un gol ogni 65 minuti giocati: Ibra è avvisato!