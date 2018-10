Cutrone in lacrime dopo Milan-Betis Siviglia

Patrick Cutrone avrebbe lasciato il campo in lacrime dopo la sconfitta del suo Milan contro il Betis Siviglia

Cuore rossonero Cutrone! L’attaccante del Milan è entrato in campo nella ripresa del match contro il Betis Siviglia e ha trovato il gol della speranza prima, divenuto poi dell’illusione e stavolta non è riuscito a ribaltare la sfida. Ma almeno ci ha provato. L’attaccante milanista ha provato a caricare i compagni e lo stadio, il Milan ha recriminato un rigore poco dopo ma non è bastato.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera, ieri sera dopo la sconfitta contro il Betis, Patrick Cutrone ha lasciato il campo in lacrime. L’attaccante classe ’98 era deluso per la seconda sconfitta consecutiva del suo Milan. Nonostante la sua rete, l’ennesima di questa stagione, il Milan non è riuscito a rimontare il Betis Siviglia di Sanabria e Lo Celso e ha perso anche in Europa League, tra le mura amiche. Patrick si sarebbe sfogato così dopo il ko, piangendo!