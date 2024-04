Dani Alves rompe il silenzio: «Non ho rilasciato interviste ne lo farò»

Dani Alves, sui propri canali social, torna a parlare dopo la scarcerazione e le notizie sulle dichiarazioni che avrebbe fatto ad una rivista

Dopo la scarcerazione, dietro a pagamento della cauzione, Dani Alves torna a parlare. Lo fa tramite i suoi social con un messaggio breve e netto: «Non ho concesso alcuna intervista a nessun media né la concederà finché il processo non sarà terminato».

Il motivo della dichiarazione è legato ai rumor di una sua intervista rilasciata al settimanale brasiliano Quem che avrebbe dovuto pagare un milione di euro per l’intervista. L’ex Barcellona e Juve ha voluto così chiarire la vicenda. L’ex terzino era in carcere con l’accusa di stupro, confermata in primo grado, per l’aggressione ad una ragazza in una discoteca della città catalana.