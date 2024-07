Dani Olmo, il CAMPIONE D’EUROPA esce allo scoperto sul futuro: «Voglio andare in una SQUADRA che…». Le parole dello spagnolo

Dani Olmo, fresco campione d’Europa con la Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da AS, dove ha parlato del suo futuro. Di seguito il virgolettato del calciatore, che ha una clausola da 60 milioni di euro con il Lipsia.

PAROLE – «Ci sono diverse opzioni, le persone che si occupano dei miei affari sanno cosa voglio, come ho detto. Quello che voglio è essere in un posto dove sono valorizzato e la cosa fondamentale per me è vincere. È sempre bello essere associati a grandi squadre».