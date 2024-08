Dani Olmo verso il Barcellona, il Lipsia pensa al SOSTITUTO, ecco chi è: i DETTAGLI

Il RB Lipsia alla ricerca di un sostituto di Dani Olmo, vicino al trasferimento al Barcellona: ecco l’obiettivo dei tedeschi

Con Dani Olmo sempre più vicino al ritorno al Barcellona, il RB Lipsia sta pensando al suo sostituto. Come riportato da Sky Sport DE i tedeschi stanno pensando a Rayan Cherki del Lione.

Il fantasista francese, che in Italia piace alla Lazio, è in uscita dalla squadra in cui è cresciuto, costretta a fare cassa per almeno 100 milioni. Avviati i primi contatti tra le due parti, il Lione chiede almeno 15 milioni per farlo partire.