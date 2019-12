Dani Olmo, corsa a due tra Milan e Napoli per lo spagnolo

Napoli e Milan si sfidano sul mercato per il gioiellino della Dinamo Zagabria Dani Olmo: gli azzurri cercano il sorpasso

Sarà sicuramente uno dei giocatori più ambiti del prossimo calciomercato e anche in Italia non mancano le pretendenti. Dani Olmo è pronto ad infiammare il mercato e Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi per il gioiellino spagnolo.

Il Mattino riporta come il club azzurro sia in pressing su Dani Olmo e sta cercando di superare nella corsa il Milan che da tempo è sulle sue tracce.