Danilo e quella favola con la Juve: da pilastro a separato in casa. Il racconto con la squadra bianconera – VIDEO

Danilo, la sua storia alla Juve: i grandi momenti del capitano bianconero fino ad arrivare al definitivo capolinea con i piemontesi – VIDEO

É diventato il capitano della Juventus, è andato via senza poter salutare i tifosi. Come è possibile che succeda una situazione del genere in un club sempre molto attento alla sua storia e ai suoi uomini simbolo? Per capirlo bisogna raccontare una storia speciale: ascesa e declino di Danilo Luiz da Silva.

Probabilmente per capire il perché il brasiliano abbia conquistato un posto nel cuore di tanti non è necessario guardare troppo all’inizio. O meglio, non è il sistema di aspettative create attorno al suo arrivo ad avere alimentato un sentimento forte. Vero, di Danilo alla Juve se n’era parlato anche prima che arrivasse nel 2019. In ogni passaggio – dal Santos al Porto, da lì al Real Madrid prima e al Manchester City – il suo nome era stato accostato a un club italiano (in primis l’Inter, che cercava il nuovo Maicon) e poi alla società dominatrice degli anni ’10, che non ha mai esitato a guardare con attenzione in più direzioni.