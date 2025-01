Danilo Juventus, giornata importante ieri per il brasiliano: cosa è successo alla Continassa. Le ultime in casa bianconera

Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport la giornata di ieri è stata l’ultima di Danilo con la Juventus. L’ormai ex capitano bianconero, che tutti hanno continuato a chiamare così anche dopo la rottura con il tecnico Thiago Motta, ha salutato i compagni dell’avventura bianconera in partenza per Napoli e tutti i dipendenti della Continassa.

Il quotidiano poi aggiunge che il difensore brasiliano non andrà a giocare da Antonio Conte al Napoli ma proseguirà invece la sua carriera in Brasile, al Flamengo.