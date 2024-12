Danilo Napoli, affare possibile? Quel giornale mostra un dettaglio importante per la trattativa

Danilo Napoli, affare possibile? Il Corriere dello Sport riporta le ultime sul suo passaggio in Campania dalla Juve: rivelazioni sul futuro

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il nome di Danilo resta in uscita dal calciomercato Juventus. Secondo il quotidiano, il brasiliano avrebbe già dato la sua disponibilità al passaggio al Napoli, che lo ritiene il perfetto rinforzo per la propria difesa.

Il club azzurro sarebbe disposto a garantirgli un anno e mezzo di contratto, ma da Torino si aspettano un indennizzo qualora non si dovesse riuscire a risolvere l’accordo con sei mesi di anticipo. Occhio poi all’Al-Nassr. Gli arabi non hanno fatto offerte, ma sono al lavoro per intromettersi nella trattativa con i partenopei.