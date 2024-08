Danilo a Sky: «Contento di tornare A CASA, sulle situazioni di CHIESA e SZCZESNY dico…». Le parole del capitano della Juventus

La Juventus, quest’oggi, ha disputato all’Allianz Stadium l’amichevole in famiglia contro la Next Gen. A termine dell’incontro, Danilo, ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky.

GOL E FESTA JUVE – «Il gol più bello della serata. Contento di tornare a casa con i tifosi e la gente, era importante per i nuovi per capire cos’è la Juventus, cos’è questa famiglia e siamo contenti di tornare qui».

CHIESA E SZCZESNY – «Mi dispiace per loro, situazione non facile da gestire per nessuno. E’ gente con cui si è creato un rapporto negli anni, ma la società deve prendere decisioni con il mister. Io sono concentrato sulla squadra, su chi è disponibile e sul mettermi in forma il prima possibile, lavoriamo davvero tanto. Gli auguro il meglio per il futuro, è gente con cui abbiamo vissuto cose importantissime».