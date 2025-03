D’Aversa: «Partire così ha reso tutto più difficile; noi fatichiamo in casa? Succede anche a tante big»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in casa contro la Roma

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro la Roma. Di seguito le sue parole.

AVVIO DI PARTITA – «Il partire in quella maniera, concedere un gol dopo venti secondi in cui si poteva fare meglio, rende tutto più difficile. Abbiamo fatto troppo poco sul palleggio della Roma. Nel primo tempo meritavano un risultato diverso, siamo stati fortunati ad andare all’intervallo con un solo gol di svantaggio. Davanti abbiamo fatto fatica, non solo a essere pericolosi ma anche a tenere palla contro una squadra in fiducia come la Roma diventa tutto più difficile. C’è stata meno pressione e questo ha evidenziato tutta la differenza tecnica con l’avversario».

DIFFICOLTA’ IN CASA – «Bisogna considerare la qualità della squadra, ci sono altre squadre molto più forti di noi come l’Atalanta che hanno un percorso migliore fuori casa. Non è un difetto solo dell’Empoli. Fare i punti in casa o fuori cambia poco, l’importante è raggiungere l’obiettivo».

TRIDENTE – «Partire contro la Roma con tre attaccanti mi sembrava un po’ esagerato, non ci dimentichiamo che mancavano Ismajli, Viti, Anjorin, Fazzini, Solbakken e altri. Non parlo mai delle assenze ma queste contribuiscono a un assetto tattico e ad un’equilibrio. Se partecipano anche alla fase difensiva, come hanno fatto per gran parte del campionato possono anche giocare insieme, altrimenti se le prestazioni sono come quelle di stasera bisogna ragionare anche sul non farli giocare».

RECUPERA QUALCUNO PER TORINO – «Vediamo durante la settimana, ma non credo di recuperare qualcuno. Vediamo dopo la sosta».