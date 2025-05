D’Aversa: «Voglio che i ragazzi vadano in campo con il sangue agli occhi! Il tempo a disposizione è finito»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani contro il Parma

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Empoli Parma. Di seguito le sue parole.

COME HA MOTIVATO LA SQUADRA – «Sicuramente non ragionando sul lungo periodo, ma ragionando sulla fiducia in noi stessi, nei singoli, nella squadra e nel nostro pubblico dove oggi siamo portati a fare comunque un risultato positivo, ragionando che la partita di oggi per dar valore alle altre due bisogna fare un risultato positivo, ragionare come se fosse una finale».

FAME E SANGUE NEGLI OCCHI – «Parlavo della singola partita, oggi più che mai i miei ragazzi vogliono che vadano in campo con il sangue agli occhi e con la determinazione perché sappiamo dell’importanza della gara e perché il tempo ormai a disposizione non ce n’è più per margini di errore, quindi solo esclusivamente per la partita di oggi».