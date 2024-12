D’Aversa non ci sta: «I ragazzi avrebbero meritato almeno un punto. Adams ha sfruttato una nostra disattenzione»

Le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta dei toscani contro il Torino in Serie A

L’allenatore della Empoli, Roberto D’Aversa ha parlato a Sky Sport per analizzare la sconfitta per 1-0 contro il Torino in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «C’è rammarico, i ragazzi avrebbero meritato almeno un punto ma bisogna fare i complimenti agli avversari. Adams ha sfruttato una nostra disattenzione, potevamo segnare con Cacace un’occasione clamorosa ma stasera gli episodi ci hanno condannato. Sapevo che il Torino ha giocatori di qualità, ma credo che il pareggio fosse giusto. Inutile recriminare, bisogna solo guardare avanti e quindi alla prossima».

PARTITA – «Pensiamo al numero dei calci d’angolo battuti… C’è stato un dominio del gioco da parte nostra, la partita l’abbiamo fatta quasi sempre noi. Poi quel gol che nasce da un doppio rimpallo e dalla bravura del loro giocatore nello sfruttare il nostro errore».

LA SQUADRA E’ VIVA – «Avere una squadra molto giovane porta dei vantaggi nel lavoro quotidiano, ovviamente paghi qualcosa dal punto di vista dell’esperienza ma questa la si acquisisce solo col tempo».

PROBLEMI SECONDO TEMPO – «Non c’entra l’aspetto fisico, i dati scientifici ci dicono molto. A volte dipende dai cambi, oggi avevo tre ragazzi della Primavera che si aggiungono agli altri tre che sono con noi dall’inizio, è chiaro che così a volte paghi qualcosa. Se Cacace avesse segnato avremmo fatto valutazioni diverse. Poi a centrocampo siamo numericamente contati, anche se oggi è recuperato Grassi».