David, la Premier League spinge: c’è un nuovo club in pole per l’attaccante del Lille

David, la Premier League spinge per il suo acquisto: c’è un nuovo club in pole position per l’attaccante del Lille. Le ultime

Il nome di Jonathan David resta in cima ai desideri di diversi club tra qui anche mercato Inter per il reparto avanzato. La concorrenza per l’attaccante canadese in scadenza di contratto a fine stagione col Lille è davvero serrata. Secondo Calciomercato.com, il pericolo maggiore per i nerazzurri arriverebbe senza dubbio dalla Premier League.

DAVID – «Ogni mese che passa Jonathan David è sempre più lontano dal Lille. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, il club francese ha fatto una proposta di rinnovo ma per ora il giocatore non ha intenzione di firmare. La volontà è quella di fare uno step successivo nella sua carriera. Gli estimatori non mancano, e alcuni club hanno già iniziato ad avviare i contatti. Le squadre italiane interessate a David sono Inter e Juventus: entrambi i club hanno avuto dei colloqui con l’entourage del giocatore per capire se ci sono margini per portarlo in Italia anticipando la concorrenza. La richiesta d’ingaggio si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro, occhio però alla forte concorrenza dall’estero. Il canadese è stato accostato a Barcellona e Bayern Monaco e a zero fa gola anche in Premier League: il Manchester United sta seguendo gli sviluppi sul suo futuro, ma il club più intenzionato a fare passi concreti è il Tottenham».