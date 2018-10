La Juventus pensa a David De Gea. Il portiere spagnolo dello United può andare via a parametro zero

«Non sono così convinto che possa rinnovare il contratto ma non sono neanche preoccupato». Parole e musica di José Mourinho. L’allenatore del Manchester United ha parlato così del caso David De Gea. Il portiere spagnolo ha ancora pochi mesi di contratto e da febbraio sarà libero di firmare un accordo con un nuovo club, se non dovesse arrivare il rinnovo e se lo United non dovesse attivare l’opzione per il prolungamento del contratto, per un’altra stagione.

L’estremo difensore, accostato al Real Madrid in passato, vorrebbe andare via e non ha trovato l’intesa con il suo club per il rinnovo. La Juventus ha preso informazioni ed è pronta ad entrare in azione. A tessere la tela c’è sempre lui, Jorge Mendes. L’architetto dell’affare Cristiano Ronaldo ha ottimi rapporti con i dirigenti bianconeri e vorrebbe trovare una nuova sistemazione a David De Gea. Il portiere spagnolo non è sicuro di restare e la Juve è vigile. I bianconeri hanno Wojciech Szczesny e Mattia Perin ma restano alla finestra. Non è da escludere la cessione del polacco ad un prezzo importante per puntare su un De Gea low cost.