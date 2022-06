De Katelaere Milan, si inserisce il Leicester: le Foxes lanciano la sfida

De Katelaere Milan, rossoneri forti sul belga, ma c’è anche la concorrenza del Leicester. Partita la sfida di mercato

Come riportato da RTL Sports, il Milan insiste per portare in rossonero Charles De Ketelaere, individuato dalla dirigenza come il profilo perfetto per la trequarti della formazione di Pioli.

Sul calciatore però c’è anche il Leicester, mentre il Brugge continua a chiedere 40 milioni di euro per il suo cartellino.