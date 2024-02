De Ketelaere: «Sto crescendo tanto. Questa Atalanta può puntare in alto»

Le dichiarazioni del trequartista dell’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere dopo la gara contro la Lazio

Ai microfoni di DAZN, il trequartista dell’Atalanta De Ketelaere ha parlato così dopo la gara contro la Lazio.

«Sono in un grande momento di forma. Sto cercando di imparare seguendo i consigli del mister ma anche l’anno scorso mi è stato utile nonostante le cose siano andate diversamente. Non sono cambiato. Dove può arrivare questa Atalanta? Pensiamo partita dopo partita, provando a vincere per restare in alto»