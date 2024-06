De Laurentiis ELOGIA Conte: «Antonio è un gran signore. Ecco cosa vuole lui sul MERCATO»

Le parole in conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis alla PRESENTAZIONE di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli

In conferenza stampa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nei confronti di Antonio Conte.

«Conte è un signore e non ha voluto fare nomi, ma parla di Kvara e Di Lorenzo. Di Lorenzo è un giocatore e un uomo straordinario, posso capire che si sia sfastidiato come lo eravamo tutti quanti. Si è sentito abbandonato, ma gli ho spiegato che non è possibile. I giocatori però sono ragazzi giovanissimi, spesso carichi, ma poi si scaricano. Spero che dopo l’Europeo, dopo la qualificazione fortunosa, possa ritrovare la serenità. Con Kvara non ci sono problemi perchè ho un contratto. Lo incontreremo e gli proporremo un adeguamento e i problemi non li vedo. Poi si può dire quello che uno vuole e ci può essere chi, ‘contra legem’ fa dei contatti e delle offerte ai giocatori senza passare dal club. Per cui uno se volesse potrebbe anche richiamarli all’ordine, visto che poi in quel club ci sarebbe il presidente dell’ECA, ma ormai non mi meraviglio più di chi è corretto o no. Io cerco di esserlo».