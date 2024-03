De Laurentiis, il piano per escludere la Juve dal Mondiale per Club

De Laurentiis non ci ha girato attorno, vuole estromettere la Juve dal Mondiale per Club e ha un piano in mente

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui resta da capire quali azioni intenderà portare avanti il presidente del Napoli in base all’organo a cui eventualmente presentare un esposto fino all’esistenza di motivazioni sufficientemente valide per portare i bianconeri davanti ad un Tribunale sportivo o ordinario. Come noto, De Laurentiis aveva dichiarato che per lui la Juve non dovrebbe partecipare alla competizione perché quest’anno è stata esclusa dalle coppe europee dall’Uefa.