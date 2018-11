Il Barça prova a “fregare” la Juve per de Ligt con un emissario segreto

Il Barcellona avrebbe inviato in segreto Eric Abidal in Olanda per convincere de Ligt ad accettare l’offerta catalana: così i blaugrana provano ad anticipare la Juve sul difensore

Mossa a sorpresa del Barcellona che prova ad anticipare nettamente la concorrenza per Matthijs de Ligt. Sull’appena 19enne capitano dell’Ajax i blaugrana si sarebbero catapultati nelle ultime ore col chiaro obiettivo di chiudere l’affare in vista della prossima stagione. La mossa quasi segreta del club catalano, raccontata dal programma “El Club de la Mitjanit”, avrebbe avuto come protagonista l’ex difensore Eric Abidal, attualmente dirigente del Barcellona. Sarebbe stato proprio lui ad avvicinare ad Amsterdam negli ultimi giorni de Ligt per provare a convincerlo ad accettare la proposta spagnola. Una strategia figlia probabilmente delle ultime pressioni della Juventus, l’altro club più interessanto al promettente difensore olandese.

Il Barcellona avrebbe cercato insomma, non si sa ancora con quali esiti, di anticipare i bianconeri. Una mossa simile a quella già messa in atto per un altro talento dell’Ajax, il centrocampista Frenkie de Jong, giocatore classe 1997 che piace pure a Roma, Milan ed Inter, ma a cui effettivamente ad oggi il Barça sembrerebbe molto vicino. Sia per de Light che de Jong resta comunque ferma, ma pur sempre debole, la posizione dell’Ajax: il club è di fatto già rassegnato a perdere entrambi i giocatori in vista della prossima stagione. Se per il Barcellona, la Juventus o un altro club, saranno i prossimi mesi a decretarlo.