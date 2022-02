ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

De Ligt: «L’ho presa col costato, non col braccio. A Malinovskyi ho detto…». Le parole del difensore della Juventus

Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Juve.

MURO – «Faccio il mio lavoro che è quello di difendere la porta».

TIRO BOGA – «Mi ha colpito al costato, non l’ho toccata con il braccio. Ero tranquillo, ho sentito dove mi ha colpito e sono andato avanti a giocare».

VLAHOVIC – «Penso che il suo arrivo sia stato molto importante, non solo per le caratteristiche ma anche perchè ora Dybala ha più libertà per giocare, per fare gli uno-due e le sponde. Lui segna tanto ma per il gioco che abbiamo ci dà una grande mano ed è la cosa più importante».

GOL MALINOVSKYI – «Gliel’ho detto “come è possibile che tiri da 30 metri e fai gol?”. Sono rimasto deluso per il fallo fatto, volevo prendere palla e alla fine ho preso anche lui. Non avrei mai pensato che da 30 metri avrebbe fatto gol, ma è nelle sue qualità».

SCUDETTO – «Oggi è stata una gara importante, contro una squadra a noi vicina e pensiamo partita dopo partita è la cosa più importante. Pensiamo solo a noi, guarderemo alla fine come andrà»