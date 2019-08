De Paul nel mirino della Fiorentina: serve un grosso investimento

La Fiorentina cerca un nuovo colpo da urlo: nel mirino viola è finito De Paul, che potrebbe arrivare a fronte di un grosso investimento

Dopo l’arrivo di Commisso, la Fiorentina ha iniziato a sognare in grande, e non vuole certo fermarsi adesso. I viola continuano a lavorare sul mercato, dove il grande obiettivo adesso è De Paul. L’esterno dell’Udinese costa 40 milioni, una cifra molto alta che però sarebbe ben investita per un giocatore che serve a Montella.

Come spiega il Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe provarci se dovesse partite Simeone. Pradé conosce molto bene l’argentino e lui di certo non direbbe di no: resta solo da capire se vi siano i margini economici per un investimento del genere.