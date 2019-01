De Paul incanta tutti, Inter e Napoli pronte a sfidarsi per l’estate

Sia l’Inter che il Napoli hanno messo gli occhi sul talento Rodrigo De Paul dell’Udinese. In estate pronta la super sfida di mercato

Si profila un duello di mercato tra Inter e Napoli per Rodrigo De Paul. L’argentino grazie alle ottime prestazioni di inizio stagione, ha attirato su di sé le attenzione delle due big del campionato, pronte a sfidarsi a suon di milioni. I nerazzurri saranno in estate alla ricerca del dopo Perisic, probabile partente in ottica Fair Play Finanziario. Con l’addio praticamente certo di Candreva e il riscatto di Keita Baldé in dubbio viste le cifre, De Paul è considerato la prima scelta sulle fasce insieme a Federico Chiesa. Rispetto all’italiano pero, il giocatore dell’Udinese ha una valutazione più bassa, quasi la metà rispetto ai 60/70 milioni chiesti per il fiorentino.

Ma anche il Napoli di Ancelotti si sarebbe fatto avanti, vista la grande duttilità di De Paul, quest’anno utilizzato anche come seconda punta alle spalle di Pussetto o Lasagna. Gli ottimi rapporti di De Laurentiis con l’Udinese potrebbero aiutare gli azzurri nella buona riuscita dell’affare, come ricordano le trattative per Allan e Meret. Se però con i nerazzurri c’è già una bozza di affare (15 milioni più due giovani Primavera), con la squadra partenopea tutto è ancora da definire. Sicuramente la sfida entrerà nel vivo nelle prossime settimane, in vista di un estate rovente in ottica calciomercato.