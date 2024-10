De Rossi, l’ex tecnico della Roma cambia procuratore. Per quale agenzia ha firmato l’allenatore?

L’ex allenatore della Roma Daniele De Rossi ha cambiato procuratore. Arriva l’annuncio da parte della nuova agenzia del tecnico

L’ex allenatore della Roma Daniele De Rossi, seppur ad oggi sia svincolato (non sotto il profilo contrattuale), ha riscontrato una novità molto importante: non tanto sulla sua futura squadra, ma per quanto concerne il suo nuovo procuratore

Daniele De Rossi è entrato nell’agenzia Lian Sports Group, che è guidata da Fali Ramadani, procuratore particolarmente attivo tra Italia, Spagna e Inghilterra. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram ufficiale: “Benvenuto nella famiglia LIAN Sports, mister Daniele De Rossi”.