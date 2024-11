Bologna, si ferma De Silvestri: infortunio alla caviglia? Le ultime

Bologna Venezia, finisce la partita di De Silvestri: infortunio del terzino rossoblù dopo un contatto fortuito con Oristanio, ecco cosa filtra

Finisce che peggio non poteva la partita di Lorenzo De Silvestri: il terzino del Bologna, premiato prima della partita per la sua 100ª presenza in maglia rossoblù, si è fermato all’inizio della ripresa per un infortunio.

50‘ | Siamo purtroppo costretti a un cambio 😣 ⬅️ De Silvestri

➡️ Holm#BolognaVenezia | 1-0 |#SerieAEnilive #WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 30, 2024

Contatto fortuito tra lui e Oristanio, che lo colpisce sul retro del piede. Il calciatore è dovuto uscire scortato a braccia dallo staff medico del Bologna: si teme un infortunio di serie entità per lui, alla caviglia o al tendine d’Achille: come riportato subito da Sky Sport, non sembrerebbe trattarsi di una cosa seria, un colpo tra il calcagno e il tendine.