Inter, De Vrij ha le idee chiare: «Vogliamo vincere il campionato. Rivali? Tante squadre si sono rafforzate. Sul futuro…»

Inter, De Vrij ha le idee chiare sull’obiettivo: «Vogliamo vincere il campionato. Rivali? Tante squadre si sono rafforzate. Sul futuro…». Le parole

Intervenuto a Sport Mediaset dopo Ungheria Olanda, match pareggiato dagli Oranje per 1 a 1 grazie alla rete di Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, suo compagno all’Inter e in nazionale ha parlato così. Le sue parole:

SUL PARI CONTRO L’UNGHERIA – «Non è stata facile contro l’Ungheria. Loro si sono chiusi, abbiamo avuto tanto possesso con loro che speravano di farci male in contropiede e ci sono anche riusciti nel primo tempo in una delle rare occasioni in cui ne hanno avuto l’opportunità. Abbiamo faticato a trovare gli spazi nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo creato di più e anche in dieci uomini abbiamo mantenuto alta la fiducia riuscendo a pareggiare. Ora con la Germania sarà un’altra bella partita, una bella sfida per noi».

DOPO LA SOSTA LA ROMA E POI LA JUVE – «Bisogna pensare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Quindi ora penso alla Germania. La rivale più pericolosa per lo scudetto? Non mi piace parlare in questi termini, vedo tante squadre rafforzate. Noi guardiamo a noi stessi e pensiamo a vincere tutte le partite. L’obiettivo resta quello di vincere il campionato. E anche in Champions guardiamo passo passo».

FUTURO? – «Fosse per me, resterei ancora all’Inter. Ma con calma: mi concentro su questa stagione e poi si vedrà».