Deferimento Napoli, Alvino accusa la Juve: «Hanno questioni aperte da anni. Senza di loro, sarebbe finito tutto a tarallucci e vino»

Il deferimento del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis e del medico sociale ha fatto scatenare la piazza. Il giornalista Carlo Alvino si è sfogato a Radio Kiss Kiss Napoli, accusando i rivali juventini.

LE PAROLE – «Il deferimento è surreale. Il calcio italiano fa una pessima figura. Ci sono questioni aperte da anni: penso all’esame farsa di Suarez o al caso Covid di Valhovic. Il Napoli in alto dà fastidio. Sono orgoglioso, perché è una società modello gestita in maniera impecabile. Sono convinto di una cosa: se non ci fosse stata la Juve di mezzo, sarebbe finito tutto a tarallucci e vino».