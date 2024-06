Calhanoglu su Marotta: «Siamo CONTENTI che lui sia il NUOVO PRESIDENTE dell’Inter»

Intervenuto a Sky dopo Italia-Turchia, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione.

PAROLE – «Ho già scritto un messaggio nel gruppo, siamo contenti. Marotta è sempre importante per noi, per la società, per il nostro club. Ha sempre fatto grandi cose e siamo contenti sicuramente. È sempre bello rivedere i miei compagni. Mi dispiace per Barella che si è fatto male, speriamo che recuperi molto velocemente perché l’Italia ha bisogno di lui. E’ un giocatore molto forte e importante, lo conosco bene. E’ sempre bello vedere i miei compagni».