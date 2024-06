Lecce, Corvino PAZZO per Krstovic: «Può diventare un giocatore DAVVERO IMPORTANTE», poi l’indizio di mercato

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay. Il dirigente della squadra pugliese ha riempito d’elogi Krstovic, la sua ultima grande scoperta. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’ELOGIO DI CORVINO – «Krstovic è un classe 2000, dunque è ancora molto giovane come attaccante. Lo abbiamo preso dal campionato slovacco, devo dire che ha dimostrato di avere potenzialità notevoli in un torneo difficile come il nostro. Può diventare un giocatore davvero importante. Ha fisico e muscolatura potenti, ha senso del gol sia di piede che di testa: è anche veloce. Ha tutti i numeri per essere l’attaccante di una grande squadra».

Poi si sa, quando Corvino va a pescare giocatori montenegrini è sinonimo di garanzia. Fu infatti lui a portare Jovetic a Firenze nel 2008 dal Partizan.