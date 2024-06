Accardi alla Sampdoria, l’Empoli ha INDIVIDUATO due papabili sostituti: i favoriti in questo momento per i toscani

Accardi ha deciso di lasciare l’Empoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il direttore sportivo è pronto a firmare con la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Intanto, i toscani, stanno già lavorando per il suo sostituto. Come riportato da Sky Sport il nome in cima alla lista è quello di Gemmi, che potrebbe lasciare Cosenza. Inoltre, però, c’è anche la possibilità del ritorno di Carli.