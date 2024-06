I COMPLIMENTI di Gigi Buffon nei confronti di Sinner dopo essere diventato NUMERO 1 al mondo

Buffon, ex portiere della Nazionale, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Sinner. Ecco le parole

Gianluigi Buffon scrive di Jannik Sinner su La Stampa dopo che il tennista è diventato il Numero 1 al Mondo. Il commento dell’ex Juventus.

BUFFON – «Jannik Sinner numero uno al mondo, primo italiano della storia, mi rende orgoglioso e felice perché dietro c’è un percorso positivo: l’azzurro diventa un modello educativo, svela come il talento vada coltivato attraverso il lavoro, è arrivato lassù senza colpi di testa né giri di parole, pochi proclami e tanto sacrificio. Piace a tutti, anche a chi non ha mai impugnato una racchetta o seguito prima una gara di tennis, per questi suoi tratti. Inoltre credo incida anche la possibilità dei grandi campioni di discipline individuali di polarizzare le attenzioni: tifiamo tutti per lui, come abbiamo tifato per Tomba, Pantani, Valentino Rossi o Pellegrini».