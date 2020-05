Del Fabro: «Castrovilli è un giocatore pazzesco, non sono stupito della sua esplosione»

Dario Del Fabro, difensore della Juve in prestito al Kilmarnock, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventus News 24

Nella tua carriera hai fatto poi tappa alla Cremonese, condividendo lo spogliatoio con Gaetano Castrovilli. Ti aspettavi una sua esplosione così rapida in Serie A? Lo consiglieresti alla Juve avendolo conosciuto da vicino?

«Gaetano è un bravo ragazzo, oltre ad essere un giocatore pazzesco. Abbina grandi qualità tecniche ad un’intelligenza di gioco di un’altra categoria. Ero convinto che avrebbe fatto una carriera importante, quindi non sono per niente stupefatto di questa sua crescita ed esplosione. Si merita il meglio. È molto giovane ed ha margini di miglioramento incredibili, quindi penso proprio che squadre di vertice lo stiano tenendo d’occhio».