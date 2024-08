Delpupo Cagliari è addio: trasferimento in Belgio al Sint-Truiden

Isaia Delpupo, centrocampista argentino classe 2003 lascia il Cagliari e si trasferisce al Sint-Truiden in Belgio

Fumata bianca per la cessione di Isaias Delpupo. Il centrocampista argentino classe 2003 lascia il Cagliari dopo la stagione in prestito al Pontedera in Serie C. E’ fatta per il suo passaggio al Sint-Truiden, club belga.

Trasferimento a titolo definitivo per 200 mila euro. I rossoblù mantengono una percentuale sulla futura rivendita di Delpupo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

