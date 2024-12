Deme Juve, il possibile colpo per la Next Gen: ecco chi è

La Juventus Next Gen potrebbe acquistare un nuovo calciatore in vista del mercato di gennaio

La Juventus Next Gen fino a poco tempo fa era in una situazione di classifica delicatissima. Ora con un paio di risultati favorevoli sta finalmente respirando e guardando con discreto ottimismo al futuro.

Il calciomercato di gennaio potrebbe essere decisivo per lo sprint della seconda parte di stagione che potrebbe finalmente regalare qualche sorriso. Per ora la società starebbe osservando bdou Serigne Deme, classe 2005, capace fin qui di mettere a referto cinque gol e un assist in 16 presenze.