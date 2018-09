Aleksandar Kolarov si dimentica del suo passato biancoceleste esultando ferocemente in occasione del gol del 2-1

La Roma ha vinto il 171° derby della capitale, superando la Lazio per 3 a 1. Uno dei protagonista della partita è certamente stato Aleksandar Kolarov, autore della bellissima punizione che ha regalato il 2-1 alla squadra di Di Francesco. Il terzino serbo è stato il grande ex del match, diventando il secondo giocatore della storia dei derby a segnare sia con la maglia della Roma che con quella della Lazio. Ben 104 partite e 11 gol con gli aquilotti, che però non hanno impedito a Kolarov di esultare rabbiosamente in faccia ai suoi ex tifosi. D’altra parte, il derby è il derby, e la devozione del terzino alla causa della squadra di Di Francesco è stata sempre esemplare sin dal suo arrivo. E pazienza per il suo passato biancoceleste: ora più che mai, Aleksandar Kolarov ha mostrato a tutti il suo cuore giallorosso.