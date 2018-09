L’ex Lazio Aleksandar Kolarov diventa il secondo giocatore nella storia dei derby ad aver segnato con entrambe le maglie

Un derby divertentissimo quello tra Roma e Lazio. Dopo il gol di tacco di Pellegrini e il pareggio di Immobile sull’errore di Fazio, i giallorossi si riportano in vantaggio. Badelj stende un instancabile Lorenzo Pellegrini sul limite dell’area piccola biancoceleste. Sulla battuta va l’ex Aleksandar Kolarov che scaglia un missile sul palo del portiere su cui Strakosha è colpevolmente in ritardo. Due a uno e Roma nuovamente in vantaggio. Kolarov diventa così il secondo giocatore nella storia del derby ad aver segnato sia con la maglia della Lazio che con la maglia della Roma: il primo fu l’attaccante svedese Arne Selmosson.